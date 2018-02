Tu celular, el aliado perfecto para salir de viaje

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que tu viaje no se vuelva un desastre y no termines gastando más del presupuesto establecido para disfrutar al máximo de tu paseo, han nacido varias aplicaciones para el celular que te ayudarán con esta tarea, incluso las puedes utilizar para organizar tu día.

De acuerdo con El Financiero, la planificación de viajes es todavía más importante si es que te vas a ir de vacaciones o a una reunión laboral, ya sea en familia o solo. Si compras un boleto de avión a último momento, gastarás más. Si reservas una habitación un día antes de llegar a tu destino, más dinero desperdiciado. Y así sucesivamente.

Por tanto, si no creas un presupuesto y no estructuras tu viaje, tus ahorros seguro no te serán suficientes para tu viaje. Afortunadamente, la tecnología interviene de forma efectiva en esta situación y brinda algunas herramientas para que las personas puedan organizar sus vacaciones o viajes de negocios de forma adecuada.

Aquí te presentamos 5 propuestas que te serán de utilidad y que, de paso, te harán ahorrarte unos pesos.

1. Refly

Refly funciona como un sitio web de reventa de boletos de avión. Es decir, una persona que ya no quiere su ticket lo puede vender a alguien que sí lo necesite a un precio económico. Algunas aerolíneas permiten el cambio de nombre en los boletos, lo cual tiene un costo adicional. En Refly, quien hace este pago es la persona que vende el boleto, no el que hace la compra.

Para asegurar que se lleven a cabo todas las modificaciones, Refly funciona como intermediario. Si por algún motivo no se realiza el cambio, el sitio te da una garantía del 100 por ciento. El dinero lo recibe el vendedor hasta que se hace efectivo el cambio de nombre en el ticket.

2. BlaBlaCar

Es una conocida en el ámbito de ahorrar algunos pesos. Se trata de la plataforma para compartir viaje con personas que se dirigen al mismo destino. Esta plataforma te hace ahorrar y, al mismo tiempo, también te puede hacer ganar dinero. Si registras tu perfil, tienes la oportunidad de compartir tu viaje y que otros más te acompañen por un cantidad más económica.

3. Google Trips

Es una de las tantas extensiones de la filial de Alphabet, y funciona gracias a los datos de Google Maps y a las aportaciones que los usuarios hacen en tiempo real. Google Trips se autodenomina como tu guía turístico de bolsillo, y puede ser una aproximación adecuada.

En esta app, disponible para Android y IOS, puedes realizar diversas tareas que te ayudarán al momento de planificar tu viaje: organizar tus reservas de hoteles, vuelos y hasta de restaurantes; consultar mapas sin internet; checar las actividades cerca de ti; descubrir los lugares más famosos de acuerdo a tus intereses y tiempo disponible, entre otras cosas.

4. Airbnb

Esta aplicación cada vez cobra más relevancia en el ámbito del hospedaje, tanto así que hoteles como Selina tienen planes de expansión para dominar el sector. Airbnb tienen una interfaz de uso sencilla: buscas la ciudad donde te quieres alojar y apartas tu estadía. El anfitrión te dará las instrucciones para entrar y otras indicaciones generales sobre la casa.

5. PackPoint

PackPoint te ayuda a ser más preciso con tu equipaje y a evitar cargos extra y compras de último minuto. La app está disponible para Google Play y para sistemas IOS. El usuario introduce la ciudad que visitará, la fecha de salida y las noches que pasará en su destino con el objetivo de que PackPoint le haga una lista con las cosas que son indispensables y que no debe olvidar.