Vicepresidenta Kamala Harris comparte emotivo mensaje.

Los estudiantes que se gradúan en las universidades históricamente negras (HBCU por sus siglas en inglés) de diversas partes de Estados Unidos están recibiendo en video los mejores deseos de parte de una destacada exalumna: la vicepresidenta Kamala Harris.

“Como orgullosa graduada de una HBCU, conozco de primera mano el valor de asistir a una institución como la de ustedes”, dice la vicepresidenta en un video de felicitación que ya ha sido recibido con conmoción y aplausos durante las ceremonias de graduación.

El video, que ha debutado en un puñado de ceremonias de graduación de varias HBCU en la última semana, aparecerá en alrededor de la mitad de todas las HBCU del país, según la Casa Blanca.

Harris es la primera graduada de una HBCU elegida para la vicepresidencia y ha sido acogida por las unidas comunidades que rodean a muchas de esas históricas escuelas desde su paso por la política nacional. El año pasado, incluyó a las HBCU en una gira nacional para arengar a los jóvenes votantes a “luchar por las libertades y los derechos fundamentales”.

