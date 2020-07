Familiares de víctimas acusan retraso en comité contra desapariciones

César Martínez

Ciudad de México.- Aunque el actual Gobierno federal se comprometió a reconocer la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha dilatado el proceso por 11 meses, acusaron familiares de víctimas y especialistas.

El 30 de agosto de 2019, el subsecretario Alejandro Encinas anunció en Palacio Nacional, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador a su lado, que reconocerían al CED e incluso que invitaría a sus expertos para visitar oficialmente México en el segundo semestre de 2020.

Para Santiago Corcuera, quien en 2016 fue presidente del CED, la dilación está en Cancillería, pues de esa Secretaria debería salir la carta para reconocer al Comité, lo que posteriormente deberá ser avalado por el Senado.

Sin embargo, el especialista también advirtió que existen presiones del Ejército para que México no realice el trámite que permitiría al órgano internacional investigar en el País casos de desaparición forzada.

"Mi intuición me dice que parte de la resistencia al interior del Gobierno puede provenir de la resistencia que las Fuerzas Armadas siempre han tenido respecto de las instancias internacionales", dijo.

En tanto, Grace Fernández, del colectivo Búscame-Buscando Desaparecidos México e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, refirió que han tenido reuniones con la Cancillería para abordar el tema.

"Han sido preocupantes sus reacciones, la subsecretaria Martha Delgado se ha mostrado muy renuente, primero nos decían que no es un tema de Cancillería", refirió.

Anuencia de todas las dependencias

"Lo que Martha Delgado nos dijo fue 'yo no he recibido instrucción presidencial', y lo más grave es que nos dijo que ella no le veía un beneficio al aceptar la competencia del CED".

Consultada sobre el proceso de ratificación del CED, la Secretaría de Relacione Exteriores dijo a REFORMA que su Consultoría Jurídica realiza consultas para tener la anuencia de todas las dependencias federales involucradas, aunque la propia Martha Delgado ha escrito en Twitter que la Cancillería envió en septiembre de 2019 todos los papeles a la Presidencia de la República.

La consulta con las dependencias inició desde 2010, según informó la propia Cancillería dentro de un juicio de amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

REFORMA publicó en diciembre de 2019 que en ese juicio de amparo se explicó que las secretarías de Gobernación y de Marina, la entonces PGR y la extinta Policía Federal emitieron su opinión favorable, pero no se mencionó a la Sedena.

Fuentes del actual Gobierno confirmaron entonces que al menos en la Administración de Enrique Peña Nieto el Ejército se opuso a ratificar la competencia del CED.