Este martes se cumple un año del colapso de la Línea 12, un grupo de víctimas acudieron a una misa en la Basílica de Guadalupe y aprovecharon para alzar la voz nuevamente para exigir justicia.

"No nos han dado justicia, y tal parece que esto se va a alargar más de un año", declaró el señor José María, padre de Mario Alberto.

Alrededor de las 16:00 horas en la Basílica de Guadalupe se recordó a las víctimas mortales, todos los nombres fueron mencionados durante la misa, por los que a un año buscan que las autoridades den respuesta, más allá de las versiones que incansablemente han ofrecido sobre la justicia restaurativa.

Víctimas y familiares de pasajeros fallecidos se reunieron para pedir una respuesta luego de un año sin tener soluciones; mientras que algunos arribaron en silencio con el único fin de agradecer o recordar a quienes se fueron en ese trágico accidente.

También, hubo quienes acudieron para apoyar, unirse al dolor y respaldar a las personas que piden justicia.

"Que no digan que estas ayudando a todos, porque yo he hablado con gente y no han recibido ningún apoyo", comentó.

"Estamos sedientos de justicia, cuánta polarización. Cuantos siguen sufriendo este año, está pérdida por la Línea 12", repetía el sacerdote.