Videgaray, también se defiende: “me difaman por venganza política”

Ciudad de México.- El ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó los señalamientos en su contra lanzados por Emilio Lozoya y advirtió que no permitirá que se le difame como "venganza a política".

En un posicionamiento, publicado en su cuenta de Twitter, el también ex Canciller anunció que responderá a la denuncia de Lozoya por la vía jurídica.

Ante la divulgación de un texto que, al parecer, es la denuncia que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expreso aquí mis comentarios. pic.twitter.com/V9LxKBHzVE — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) August 20, 2020

"He decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional", dijo.

"Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes"

En el escrito, Videgaray sostiene que Lozoya es responsable de las irregularidades que se le imputan desde la Fiscalía General de la República (FGR), en las que terminó involucrando hasta a su familia.

"Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya", aseveró.

La semana pasada, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, indicó que los sobornos que Emilio Lozoya dijo que fueron operados por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray ocasionaron un daño patrimonial de 400 millones de pesos.

(Con información de Agencia Reforma y El Universal)