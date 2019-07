Video: Clouthier llama "cobarde" a Urzúa tras su renuncia a SHCP

Agencias

México.- La senadora Tatiana Clouthier criticó la decisión de Carlos Urzúa de abandonar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sugirió que se trató de una decisión cobarde.

“El hablar y decir que existe conflicto de interés sin mostrar los detalles, a veces pudiera parecer cobarde”, reprochó Clouthier.

Durante la sesión de la comisión permanente en el Senado, la senadora señaló que Urzúa tiene la obligación de aclarar y señalar a los culpables de su renuncia.

"Carlos Urzúa deja puntos a la imaginación creo que sí se vuelve una irresponsabilidad hablar de cosas y no dar los detalles”, señaló.

De acuerdo con la legisladora de Morena, el país no se va a caer por la salida de Urzúa de la SHCP.

“Pero no podemos por eso pensar que el país se va caer porque una persona toma lee decisión de irse y haga señalamientos de que le impusieron gente”, afirmó.

“Creo que a veces se vuelve cobarde pensar que ‘me impusieron a alguien y entonces por eso me voy porque no me gusta’. La capacidad que tenemos que mostrar es que somos capaces de trabajar con equipos diversos y plurales para que todos aportemos”, dijo.

El senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín indicó que las aseveraciones Clouthier son irresponsables, y preguntó ¿que tratamiento se le debe dar a estas denuncias?

La senadora respondió que "es poco ético hacer una denuncia de este tipo y no mostrar las cosas si es que suceden." Y agregó: Urzúa debe hacer las denuncias públicas.