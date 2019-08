Niega PGJ que ocurriera violación a bordo de una patrulla

Staff

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La Procuraduría General de Justicia (PGJ) descartó que hubiese ocurrido una violación a bordo de una patrulla, como lo denunció en un principio la joven, de 16 años, en Azcapotzalco.

Luego de que ayer se filtraran videos del día de los hechos, en los que no se observa a la joven ser forzada a abordar ningún vehículo y solamente ser atendida por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, Ulises Lara, vocero de la PGJ, informó en una conferencia en la que no se permitieron cuestionamientos, que no corresponde la narración de la víctima con acontecido.

Según las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad evidenciarían las irregularidades en la declaración de la joven, quien acusó a policías de la CDMX de haberla violado

"Con la información que contamos hasta hoy, podemos determinar el momento, circunstancias, lugar y hechos no coinciden con lo declarado con la víctima, sin embargo, seguiremos investigando hasta sus últimas consecuencias éste y todos los actos para llegar a los culpables", expresó.

El funcionario destacó que se realizaron las investigaciones de campo suficientes, como entrevistas , recabación de videos, grabaciones de radio, vehículos oficiales y llamadas telefónicas, así como los estudios médicos y psicológicos.

"Especialmente la obtención del ADN del cuerpo y prendas de la víctima fueron realizados de manera inmediata, todos los indicios recabados y dictámenes, se realizaron bajo los protocolos legales correspondientes y se encuentran protegidos con su respectiva cadena de custodia, mismos que obran en la carpeta de investigación", señaló.