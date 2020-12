Viene la segunda etapa de la 4T; forma de gobernar está acreditada: AMLO

Benito Jiménez

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su forma de Gobernar está acreditada y que ya viene la segunda etapa de la 4T (Cuarta Transformación).

"Ya esta forma de Gobernar está acreditada, ya no tenemos que hacer ningún cambio. Ya sabemos que es lo que necesito para llevar a cabo la transformación, para sacar adelante a nuestro pueblo", dijo durante la supervisión de Obra "Zona de riego de la Presa Picachos".

Indicó que su Gobierno tuvo una primera etapa, que fue sentar las bases de la 4T y ahora sigue continuar con sus compromisos y evitar promesas que no va a cumplir en su sexenio.

Supervisión de obra Zona de Riesgo de la Presa Picachos, desde Mazatlán, Sinaloa

"Viene la segunda etapa, del mediano plazo, que es darle continuidad a lo que ya iniciamos y terminar obras que se puedan concluir en los siguientes años o finales de 2024”

AMLO dijo que no quiere dejar obras en proceso

"Y ya no estarnos comprometiendo más de lo que no se va a poder cumplir, porque no queremos dejar obras en proceso, es decir inconclusas, a nosotros nos tocó recibir muchísimas obras no terminadas, estamos hablando de cientos de hospitales, carreteras, presas, trenes", expuso.

El presidente acudió a la presa "Pichachos", una obra concluida en 2011 pero que no es operante debido a que el agua que recibe se va directo al mar.

Inauguración de la Planta Potabilizadora Miravalles y Acueducto Picachos

Al presidente se le hizo saber que se requieren brazos hídricos para regar zonas agrícolas y llevar agua tratada a Concordia y Mazatlán.

"Es increíble que el 70 por ciento esté en el municipio de Concordia y su gente no reciba ni una sola gota de agua", reclamó el Edil de Concordia José Felipe Garzón.