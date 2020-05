¿Sabes cuáles fueron los municipios más violentos? Aquí te lo decimos

Antonio Baranda

Ciudad de México.- Playas de Rosarito, Manzanillo y Tijuana fueron los municipios más violentos durante 2019, reportó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En un informe presentado este lunes, la asociación advirtió que Salamanca y Tecomán completan la lista del top cinco de ciudades violentas.

Estos municipios obtuvieron los puntajes más altos con base en una metodología propia que considera las tasas de delitos como homicidio, secuestro, lesiones dolosas y extorsión.

El índice nacional de violencia, según el Consejo, fue de 27 puntos, sin embargo, Playas de Rosarito tuvo 104, Manzanillo 87, Tijuana 86, Salamanca 82 y Tecomán 69 puntos.

Por debajo de estos municipios están Zihuatanejo, Ciudad Juárez, Celaya, Acámbaro, Uruapan, Solidaridad, Centro (Villahermosa), Valle de Santiago, Silao, Tecate, Salvatierra, Irapuato, Zamora, Zumpango y Juchitán.

De los 238 municipios del estudio, 121 presentan un índice de superior al global. En 2018 fueron 104, es decir, que aumentó el número de municipios por arriba de la media nacional.

En Baja California, Morelos, Oaxaca y Zacatecas el 100 por ciento de los municipios que incluye el estudio forman parte de los 121 con índice de violencia superior al nacional", indica.

"En Guanajuato y Guerrero más del 80 por ciento de los municipios que se incluyen en el estudio forman parte de los 121".

Según el ranking, los municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos fueron, en orden descendente, Playas de Rosarito, Manzanillo, Tijuana, Tecomán y Salamanca.

De los 20 municipios con mayores tasas de homicidios, 7 corresponden a Guanajuato y 3 a Baja California.

En cuanto a secuestro, encabezaron la lista Martínez de la Torre, Tecomán, Orizaba, Zacatecas y Córdoba; los municipios con las tasas más altas de violación fueron Campeche, Pesquería, Cuautla, Cuauhtémoc y Tulancingo.

Para la asociación que encabeza José Antonio Ortega, los estados de Guanajuato, Baja California y Colima se erigen como los epicentros de la violencia en México.

"Toda la información se está yendo para el coronavirus, cuántos contagiados, cuántas muertes, es un problema muy lamentable, pero también otra crisis sobre la que tenemos que hablar es la de la violencia", advirtió Ortega al presentar el informe.

"Si hay estrategia yo no la veo, no veo la estrategia, los delitos siguen subiendo y no nada más es en una parte del País, como pueden apreciar en el estudio en todo el País tenemos violencia"