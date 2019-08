La violencia es un problema que se ha heredado: AMLO

Érika Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El Presidente López Obrador aseguró que la violencia en Veracruz es un problema que se ha heredado de Administraciones pasadas.

REFORMA publicó hoy que los homicidios dolosos, secuestros y feminicidios van en aumento en Veracruz.



"Lo que si es un hecho es que hay un problema en Veracruz heredado por las autoridades anteriores y no solo por las autoridades locales, también por las autoridades federales, porque en el Congreso se aprobaron reformas que llevaron a que estas instituciones fundamentales como las Fiscalías los representantes los nombrara el Gobernador en turno y son inamovibles, y no solo eso, están 10 años y a veces hasta más", afirmó en conferencia mañanera.



"Los gobernadores, no todos desde luego, pusieron en estas instituciones a sus gentes de confianza, esto fue un abuso y eso sucedió en caso de las Fiscalías y en el caso de Fiscales Anticorrupción () todo esto genera conflicto, ha generado problemas, se tiene que ir resolviendo y el pensamiento es que tratase de quien se trate si hay contubernio con la delincuencia se tiene que castigar".

Tras ser cuestionado si se debe indagar al Fiscal de Veracruz, López Obrador respondió afirmativamente y urgió a terminar con la complicidad entre delincuentes y autoridades.



"Pienso que la Fiscalía tiene que hacer una investigación a fondo en el caso de Veracruz, y en todos los casos", pidió.



"Sí, y que no se archiven las denuncias, miren, hay dos cosas que se tienen que combatir, una es la delincuencia, las conductas ilícitas, lo que tiene que ver con la actuación del crimen organizado, se tiene que enfrentar pero, otra igual de importante para no permitirlo, y castigarlo, es el contubernio, yo les diría que eso es todavía peor, el que la delincuencia tenga el apoyo, respaldo de la autoridad, porque si no hay frontera, si no hay línea divisoria entre delincuencia y autoridad no se avanza".



El Mandatario reiteró sus condolencias por el ataque en bar de Veracruz, que ha dejado 28 muertos.



"Esto de Coatzacoalcos fue un crimen horrorísimo, algo horrendo, inhumano, algo que entristece, nos degrada como sociedad, como Gobierno, como País, entonces esto no se puede permitir, y buscar la forma de que esto no se repita, por todos los medios", expresó.

Los asesinatos en Veracruz subieron 55 por ciento durante agosto con respecto a diciembre pasado, fecha en que inició la Administración del Gobernador Cuitláhuac García.

En tanto, los feminicidios aumentaron 83 por ciento en los primeros siete meses de este año respecto del mismo periodo de 2018, mientras que los secuestros subieron 124 por ciento en el mismo periodo, según cifras oficiales.