Ya es oficial: AMLO realizará visita a EEUU el 8 y 9 de julio

Ciudad de México.- El gobierno de México recibió la invitación de la administración de Donald Trump, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice una visita oficial a la Unión Americana el 8 y 9 de julio próximo.

Así lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter.

Señaló que la información completa la dará a conocer hasta mañana.

"Les confirmo que recibimos invitación del Gobierno de los Estados Unidos para Visita Oficial de Trabajo el 8 y 9 de julio próximos. Información mañana temprano, 1o de julio, día en el que entra en vigor el T-MEC. Saludos", escribió.

Apenas la semana pasada el mismo secretario de Relaciones Exteriores difundió que fue México quien propuso el encuentro en Washington entre los tres firmantes del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

De acuerdo con Ebrard, se detallará la agenda de la visita oficial de trabajo y se abordará el tema del T-MEC en la conferencia matutina del miércoles.

Descartan a Biden

López Obrador descartó reunirse con el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, en su próxima visita a Washington.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que el objetivo de su visita es para atestiguar la entrada en vigor del T-MEC.

"Voy a participar, atestiguar el inicio del tratado que, considero, nos va a ayudar mucho a los tres países, a las tres naciones y a los tres pueblos, a Canadá, a Estados Unidos y a México, a eso voy básicamente.

"Por eso no puedo hablar o no sería correcto, adecuado, hablar con candidatos porque es una visita de trabajo", señaló al ser cuestionado sobre la posibilidad de un encuentro con el ex Vicepresidente de EU.

Indicó que se entrevistará con Trump, y recordó que espera que también acuda el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para reunirse con él.

"Voy a entrevistarme con el presidente de Estados Unidos y, si lo decide, estaría también el Primer Ministro de Canadá, pero eso ellos van a resolverlo", dijo.

(Con información de Reforme y El Universal).