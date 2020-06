¿Volar ahora? Pasajeros se quejan de cancelación de vuelos y demoras

Ciudad de México.- La reactivación de rutas de aerolíneas nacionales ha resultado agridulce para los pasajeros, pues enfrentan cancelaciones sin previo aviso.

Este mes, VivaAerobus reactivó algunas rutas, con lo que pasó a tener 52 en operación, tanto nacional como internacionales.

R

A Rafael, pasajero de esta aerolínea, le han cancelado tres veces su vuelo de Guadalajara-México y ahora le ofrecen un certificado para un vuelo posterior con el que pagaría diferencia de tarifa, si la hay.



"Da la percepción que solo quieren recibir dinero y generar certificados que nunca puedes usar", comentó.

A Dante le pasó lo mismo con Interjet. Le ha cancelado cinco veces su vuelo sin opción a reembolso y únicamente con alternativa de usar el dinero para un vuelo posterior, pese a que obedeció a una causa imputable a la empresa.



Aeroméxico también canceló vuelos a Madrid, destino al que anunció un incremento de frecuencias a partir de este mes.



Un pasajero que prefirió no dar su nombre contó que la empresa canceló el vuelo programado para el 28 de este mes de México a Madrid, pese a que no hay restricciones para viajar a dicho lugar.



En el caso de Volaris, Casandra reportó que la aerolínea le ha cancelado dos veces su vuelo de León a San José del Cabo, y en la primera ocasión tuvo que pagar mil pesos por diferencia tarifaria.



Volaris aseguró que está operando con normalidad sus rutas reactivadas.



"Sin embargo, por temas operativos de último minuto podrían existir cancelaciones o demoras no programadas", mencionó.



Además, expuso que las cancelaciones de un mismo vuelo podrían suceder en rutas que aún no se han reactivado, pero aseveró que no cobra nivelación tarifaria en estos casos.



"Se cobra nivelación tarifaria cuando el cliente cambia su vuelo de manera voluntaria por otra fecha", agregó.



Aeroméxico respondió que los ajustes periódicos de la red en el periodo de contingencia obedecen en general al comportamiento mismo de la demanda y/o restricciones de algunos países.



No obstante, dijo, este mes incrementó las operaciones de manera importante comparado con los dos meses anteriores.



Además, aseguró que todos los boletos que tengan vuelos programados de marzo hasta el 31 de agosto próximo, tienen flexibilidad total para realizar cambios sin penalizaciones y permitimos dejar el boleto abierto para un vuelo futuro.



"En caso de cancelación, no cobramos cargo por cambio, ni diferencia de tarifa si el cliente viaja en el siguiente vuelo disponible", aseguró Aeroméxico.



Interjet y VivaAerobus fueron consultadas, pero no emitieron comentarios al respecto.