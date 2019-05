¿Cómo saber si mi WhatsApp es intervenido o lo espían?

Agencias

San Francisco.- WhatsApp admitió que una vulnerabilidad en su sistema permitió la instalación de software espía en algunos teléfonos celulares y que se accediera a los datos, por lo que instó a sus mil 500 millones de usuarios a actualizar la aplicación de mensajería instantánea.

La compañía, propiedad de la red social Facebook, reconoció este martes en un comunicado el grave fallo de seguridad, que con anterioridad había advertido el diario británico The Financial Times, y pidió a sus usuarios actualizar a la última versión para evitar riesgos.

Desde hace semanas, el software espía se instalaba con tan solo una llamada de voz tanto en la versión de WhatsApp para Android como para iOS, aunque no fuera contestada, y el usuario no podía percatarse de nada debido a que la llamada no quedaba registrada en el historial.

Con la llamada se accedía a las conversaciones encriptadas, datos de contactos, imágenes y cualquier información almacenada, es decir los hackers tomaban el control del celular, sin enterarse ni de la llamada.

WhatsApp, la aplicación más usada en todo el mundo, indicó que desconoce el número exacto de los usuarios afectados y al parecer el objetivo era un “selecto número” y fue orquestado por un hacker avanzado.

El software espía o spyeware instalado se asemeja a la tecnología desarrollada por la empresa de ciberseguridad NSO Group de Israel, por lo que la app de mensajería la ubica como la principal sospechosa de haberse aprovechado de la vulnerabilidad.

NSO Group, que ha negado estar detrás del spyware, es una empresa que durante mucho tiempo operó en secreto y diseña software espía para sus clientes en todo el mundo, entre ellos gobiernos.

Pero, ¿cómo saber si espiaron tu actividad de WhatsApp?

Si quieres saber si alguien espía tus conversaciones o interviene en tu comunicación por esta aplicación solo debes poner atención en WhatsApp Web.

Si ves una notificación como en la imagen, significa que tu WhatsApp está clonado del modo indicado antes. Si no fuiste tú el que lo hizo, definitivamente te están espiando y viendo tus mensajes.

Para solucionarlo simplemente toca sobre dicha notificación y en la siguiente pantalla toca en «Cerrar todas las sesiones». De esta forma el espía inmediatamente perderá el acceso a tu cuenta.

Para evitar que esto te vuelva a pasar, configura el bloqueo de pantalla del celular.

