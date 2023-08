El Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió apostar por Xóchitl Gálvez para ser candidata presidencial del Frente Amplio por México, en un anuncio al que asistió la panista y fue ovacionada con gritos de "¡Xóchitl, amiga, ya eres amarilla!".

Al acto asistió Silvano Aureoles, ex Gobernador de Michoacán y aspirante a la candidatura, quien había quedado inconforme cuando el comité de selección del Frente lo eliminó en la primera fase a pesar de hacer entregado 150 mil firmas de apoyo.

El senador Miguel Ángel Mancera, el otro aspirante del PRD eliminado, no acudió al hotel de Paseo de la Reforma donde el dirigente nacional del perredismo, Jesús Zambrano, hizo el anuncio de que iban con Gálvez y no, por ahora, con la priista Beatriz Paredes.

Ante la mirada seria de Aureoles y una Gálvez de blusa amarilla, Zambrano le dijo a la panista que tenía muchos fans en el PRD, al tiempo que la militancia perredista (en su mayoría seguidores del diputado Víctor Hugo Lobo), que llenó una auditorio gritaba "¡Xóchitl al frente y el PRD presente!".

Gálvez agradeció a la dirigencia del PRD, a Aureoles y también a Mancera, ausente.

Zambrano comentó después en entrevista que anoche habló con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para informarle la decisión y que él lo entendió porque así es la política, por lo que negó que haya división en el Frente.

El líder perredista consideró que con esta anuncio del PRD, Gálvez obtendrá la candidatura del Frente, cuyo proceso de selección terminará el 3 de septiembre.

Reconoció que tres de los nueve integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD votaron en contra de apoyar a una de las dos aspirantes del Frente, por el temor a una ruptura.