¡Balconeados! Xóchitl Gálvez acusa ‘mano negra’ en el Frente Amplio

Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la Presidencia por el Frente Amplio por México acusó "mano negra" en el acopio de firmas para algunos de sus contrincantes dentro de la misma Oposición.

En conferencia, en la que estuvo acompañada por los líderes partidistas de PAN, PRI y PRD en Sinaloa, dijo que la modificación avalada por el Comité Organizador del Frente de Oposición para que los aspirantes registren apoyos mediante credenciales y fotos de manera digital ha provocado que algunos de los contendientes que no hacen campaña pública hayan comenzado a crecer en sus registros.

Los aspirantes del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) tienen hasta el 8 de agosto para registrar hasta 150 mil firmas en al menos 17 estados del País, con la intención de ser considerados en las siguientes fases del proceso interno.

"Me preocupa sobre el tema de las firmas, que en mi caso llevo 18 estados recorridos y le he echado todas las ganas del mundo buscándolas, pero este cambio que hicieron en la plataforma para que puedas dar de alta firmas con la credencial y foto está provocando una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco rara este fin de semana.