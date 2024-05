Xóchitl minimiza renuncia de Alejandra del Moral: "No traía nada… ni ganas"

Xóchitl Gálvez, la abanderada del PAN, PRI y PRD a la Presidencia, restó importancia a la renuncia de Alejandra del Moral del PRI, pues dijo que Claudia Sheinbaum ama a los tricolores.

"Siempre he dicho que Claudia (Sheinbaum) ama a los del PRI y a los del PAN, tanto se queja pero le encantan. Miles de mexiquenses están con nosotros. No se los lleva por una situación: la gente detesta la incongruencia” .