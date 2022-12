Ya firmé el decreto de vacaciones dignas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya firmó el decreto de vacaciones dignas, así que solo será cuestión de horas para la nueva reforma salga en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Ya firmé, ayer, el decreto”

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre el avance de esa iniciativa, ya que aún no ha salido en el DOF y su plazo está próximo a vencerse.

El titular del ejecutivo precisó que la reforma para vacaciones dignas se publicará hoy martes en el Diario Oficial.

López Obrador afirmó que hay apoyos a empresarios, en el sentido de que no ha aumentado el costo de servicios ni los impuestos.

"No es como antes de: a ver, hay que apretarnos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el precio de la gasolina, de la luz? Porque no se permite la corrupción", manifestó.

El presidente subrayó que los pequeños empresarios sí podrán pagar este aumento vacacional.

Exige tus vacaciones dignas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó a los empleados que deben exigir sus vacaciones, pues estás nos son acumulables.

A través de redes sociales, la dependencia alertó sobre las posibles “trampas” que los patrones pueden realizar, como no permitir que el trabajador goce de su período vacacional por falta de personal.

Sin embargo, aseguró que las vacaciones son acumulables y debes poder tomarlas los primeros 6 meses luego de cumplir el año.

“Si no me autoriza tomar vacaciones por falta de personal, ¿se acumulan con las del siguiente año?”, se lee en la publicación de la Secretaría de Trabajo.

Es una violación a tus derechos laborales que te nieguen o condicionen tus #VacacionesDignas.#ConDerechosTrabajamosMejor #NuevaRealidadLaboral pic.twitter.com/5L83QhPnxP — STPS México (@STPS_mx) December 25, 2022

(Con información de El Universal)