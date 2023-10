“Ya quedó todo preparado para 2024”: Afirma AMLO en su último año de Gobierno

A un año de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluya su último año de gobierno, reveló en el Estado de México que ha completado los preparativos para el año 2024. En este emocionante anuncio, enumeró las obras y acciones que tiene programadas para llevar a cabo en la entidad antes de finalizar su mandato.

"Quiero asegurarles que todo está listo para el 2024. El relevo generacional es positivo y sin problemas. La transformación continuará sin desviaciones ni obstáculos", expresó el Presidente.

López Obrador también reiteró su compromiso con el principio maderista de "sufragio efectivo, no reelección". Dejó claro que, una vez que concluya su mandato, no buscará permanecer como jefe máximo, guía moral o caudillo, y mucho menos como cacique. Con humildad, reconoció que su ciclo está por terminar y que no debe existir apego ni al poder ni al dinero.

Durante su tercer día de gira por el Estado de México, el Presidente anunció una fecha importante: el 24 de febrero de 2024, cuando inaugurará el Trolebús que conectará Ixtapaluca, Valle de Chalco y Santa Marta. Esta obra de infraestructura, con una inversión de 10 mil 500 millones de pesos y financiamiento conjunto del Gobierno estatal y federal, se integrará al Metro de la Ciudad de México y será administrada por el Sistema de Transporte del Metro.

Además, López Obrador compartió buenas noticias sobre el apoyo a personas con discapacidad. Afirmó que, gracias a un acuerdo con la maestra Delfina Gómez, el Gobierno del Estado de México y la Federación, todas las personas discapacitadas en todas las edades en el Estado de México recibirán una pensión.

El Presidente también anunció un aumento del 25 por ciento en la pensión de adultos mayores a partir de enero de 2024 y un incremento en el salario mínimo. Las becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, actualmente de 6 mil 274, se duplicarán en Valle de Chalco.

Enfatizó que el país no debe dar marcha atrás en su proceso de transformación, subrayando la importancia de no permitir que los políticos corruptos y neoliberales regresen al poder.

La lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses del pueblo mexicano continúan siendo una prioridad en su último año de gobierno.

Programas para el Bienestar, desde Ixtapaluca, Estado de México https://t.co/ipcVRjN3so — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 1, 2023

(Con información de Reforma)