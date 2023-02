Yasmín Esquivel se ampara: logra suspensión contra la UNAM por plagio de tesis

Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logró para la emisión de una resolución por parte del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que investiga el presunto plagio de su tesis de licenciatura.

Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, concedió hoy a Esquivel una suspensión provisional, como parte del amparo que, según registros del Consejo de la Judicatura Federal, cuestiona los Lineamientos para la Integración, Conformación y Registro de los Comités de Ética de la UNAM, publicados el 29 de agosto de 2019.

La jueza no publicó detalles de la suspensión, pero un efecto probable sería que el comité de ética que la UNAM integró para el caso Esquivel no dicte su resolución, mientras el Poder Judicial aclara la Constitucionalidad de los lineamientos impugnados.

De Jesús resolverá el 22 de febrero si concede una suspensión definitiva, lo que congelaría la decisión del comité de ética por tiempo indefinido, durante todo el trámite del juicio de amparo, que puede tomar de seis meses a un año.

La sentencia final del amparo, eventualmente, podría corresponder a la propia Suprema Corte.