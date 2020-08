"Yo dejo de ser parte de la Conago", asegura 'El Bronco', gobernador de Nuevo León

Daniel Reyes

MÉXICO.- Tras insistir en que las reuniones y discusiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no llegan a nada, el gobernador Jaime Rodríguez anunció que abandonará este grupo integrado por los 32 mandatarios estatales del país.

"No hemos traído a través de la Conago ningún beneficio a Nuevo León", dijo en entrevista telefónica con Grupo Reforma.

"Yo me voy a salir de la Conago, voy a hacer un documento el lunes o martes donde oficialmente, yo en lo personal, gobernador de Nuevo León, dejo de ser parte de la Conago. Punto", añadió.

"Es una asociación de gobernadores, no de los estados, no tiene ninguna facultad jurídica, ni constitucional, ni legal, ni nada (...) Esa es la Conago, y no tiene ningún caso".

Descontento por parte de los mandatarios estatales

La declaración del "Bronco" ocurre luego de que otros gobernadores de la autodenominada Alianza Federalista, como los panistas Javier Corral, de Chihuahua; y José Rosas Aispuru, de Durango, adelantaron que en su próxima reunión analizarán si abandonan la Conago.

Esta discusión surge a raíz de la más reciente asamblea de la Conago con el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada el 19 de agosto en San Luis Potosí, donde los mandatarios de la Alianza Federalista consideraron que no hay condiciones para avanzar en su demanda de un nuevo Pacto Fiscal.

Según Rodríguez, la Alianza Federalista -que se formó en marzo en Monterrey con los gobernadores del Noreste y ahora integra a 10 mandatarios de diferentes regiones- ha logrado avanzar con mayor agilidad en temas sanitarios, de desarrollo económico, educación y también podría lograrlo en materia fiscal.