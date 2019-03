Youtuber vegana es captada comiendo pescado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La famosa youtuber Rawvana, es conocida por sus recetas y libros acerca del estilo de vida vegano, sin embargo, fue víctima de críticas e incluso memes cuando en un viaje a Bali junto a la vlogger Pautips, fue descubierta, sin querer, por su amiga que hizo un pequeño video desde el restaurante donde se ve a Rawvana frente a un platillo con pescado y vegetales.

La chica al ver que están grabando intentó cubrir su platillo, sin embargo, no lo logró y todos pudieron notarla. Después de que el video circulara en las redes sociales, los mensajes, los mensajes de los internautas no se hicieron esperar, pidiendo que ya no la critiquen o también críticas por mentir y engañar a sus seguidores mostrando un modelo de alimentación que no sigue, según la información de Tribuna.

La situación ha llegado a tal punto que ahora hasta memes le han comenzado a crear.