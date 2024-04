Zimbabue se declara en estado de desastre por crisis de sequía

Apenas ayer, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, declaró de manera oficial el estado de desastre nacional ante la crisis de sequía que los afecta y que es intensificada por la falta de lluvia, provocada por el fenómeno climático conocido como 'El Niño'.

El mandatario realizó un discurso a la nación sobre la situación de seguridad alimentaria en el país y afirmó que "nadie morirá de hambre mientras pone en marcha varias medidas estratégicas para superar la crisis creada por la sequía".

I have declared a State of Drought Disaster due to the severe food situation caused by the El Niño effect. We are mobilizing resources to assist affected communities and mitigate the impact of this natural disaster. We stand together in solidarity during these challenging times. pic.twitter.com/DgTkySnKRw