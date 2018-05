En este show deseo comentar con preocupación los resultados que la ya muy criticada serie de Netflix “13 reasons why”, muy de moda entre jóvenes y adolescentes, podría ocasionar en nuestra endeble sociedad. Quizá papá o mamá no sepan sobre ella y querrán verla antes de permitir que los y las jovencitas de 13, 14 y 15 años la miren, ya que no se considera adecuada para esas edades.

La serie de dos temporadas explica las 13 razones por las cuales una joven de preparatoria decidió suicidarse, es un programa entretenido con una crítica social cierta que toca temas dolorosos que muchos jóvenes llegamos a vivir como el acoso, la soledad y los estereotipos. El gran problema es que, pese a que cada final de capítulo sale una leyenda diciendo que si tienes un problema y quieres contarlo les envíes un mensaje, te deja la mente dando vueltas y dudando si algo de lo que ocurre en pantalla te ha sucedido (a la mayoría sí) y te abre las puertas a la posibilidad de también deshacerte de tu vida. Entre mis iguales un tema popular es mencionar la muerte como una posibilidad de salir de la tristeza y eso no es raro tomando en cuenta que Yucatán ocupa el primer lugar en suicidios.

La vida es demasiado mágica como para sucumbir frente al dolor y la depresión es una enfermedad psiquiátrica, real, difícil; donde la persona no comprende la posibilidad de la felicidad debido a un fallo en el “cerebro”. Si a tus hijos los observas con algún dato diferente: se quejan en exceso de su peso, duermen demasiado, no salen de casa o son más irritables de lo común, quizá necesiten un apoyo extra para ser felices, no lo dejes pasar creyendo que son cosas de jóvenes y devuélveles la magia de vivir.