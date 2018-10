Abre Gran Chapur Vía Montejo

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- A partir de hoy los consumidores del Sureste del país podrán disfrutar la moda de una manera distinta que elevará su experiencia en las compras, con la apertura de Gran Chapur Vía Montejo, que ofrece amplia variedad de marcas exclusivas que sorprenderá a los clientes, desde los más pequeños hasta los más exigentes.

Los directivos de Gran Chapur: Jorge Carlos Chapur Achach, Miguel Ángel Chapur Achach, Armando José Chapur Achach y Abraham Chapur Achach, acompañados del gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, así como de dirigentes de diversas cámaras empresariales, inauguraron anoche esta tienda ancla de The Harbor.

La apertura de la tienda, la número cinco en Mérida y Cancún, permite a la marca expandir su presencia y reforzar los lazos que durante 66 años ha construido con los yucatecos, pues al ser una empresa 100 por ciento local, ha procurado transformar la manera en que disfrutan la moda y las compras.

Conscientes de los tiempos actuales, así como de la transformación que se vive en la ciudad, Gran Chapur Vía Montejo decidió convertirse en el ancla del desarrollo comercial The Harbor, con el objetivo de mostrar que puede competir con cualquier otra tienda departamental, pero con la ventaja de su experiencia conociendo las necesidades de consumo de la región Sureste.

Las cinco sucursales de la prestigiosa tienda son: Chapur Norte, Chapur Centro, Chapur 58, Gran Chapur Vía Montejo y Gran Chapur Cancún.

La nueva tienda representa un escalón más en el posicionamiento de la marca, que fortalecerá la visión y el compromiso que tiene para sorprender a los consumidores y mantenerse vigente en su gusto por la moda.

Con el esfuerzo de todos los que lo conforman, la empresa siempre ha apostado al impulso de la economía del Estado, a la creación de fuentes de empleo y a demostrar que los empresarios yucatecos son capaces de crear proyectos competitivos que trascienden a nivel internacional; hoy tiene mil 300 colaboradores.

El nuevo Gran Chapur se perfila para ser el nuevo destino de estilo del Sureste

Por ello ha procurado incrementar de manera sustancial la presencia de marcas mundialmente conocidas y favoritas de los consumidores en los departamentos de moda, hogar y decoración, tecnología y cosmética.

Algunas de las propuestas de firmas de moda femenina en la sucursal Gran Chapur Vía Montejo son Tadashi Shoji, Aidan Mattox, ABS, Desigual, Beyond Yoga, Only, Tommy Hilfiger y Agua Clara, que complementarán el guardarropa de toda mujer contemporánea y trendy.

No obstante, pensando en los caballeros se eligieron firmas como Psycho Bunny, la alemana Hugo Boss y el colorido mediterráneo de Vilebrequin.

El departamento de accesorios y complementos no se queda atrás, ya que se renueva para ofrecer marcas de relojería como Longines, Rado y al ya conocido córner deportivo. Este año se decidió integrar e impulsar las firmas de diseño local a través de un proyecto en el que se les brindará un espacio y el know how en el retail para rea rmar que en Yucatán hay grandes creativos de moda. Por tal motivo, a partir de ahora en el mix de marcas los consumidores podrán encontrar diseños de MAB by Marivel Cicero, una firma local que tiene una pro- puesta global que encantará.

Chapur celebra su 66 aniversario con la rifa de 5 camionetas Mazda versión 2018, por cada compra de mil pesos los clientes recibirán un boleto hoy, mañana y el domingo.

Asimismo, con base en el interés de los clientes por lucir “chic” y en tendencia, además de las marcas mencionadas se apuesta a las nuevas propuestas en ropa interior como CosaBella, Touché y Skinny, que aportarán un upgrade estético y elegante al departamento de lencería.

Otras de las sorpresas se presentará en la categoría de perfumería y cosmética al traer para el deleite de los consumidores a las exclusivas y reconocidas marcas mundiales de L ́occitane, Bobbi Brown, Chanel, Tous y Tom Ford.

De esta manera, Gran Chapur Vía Montejo apuesta fuerte para convertirse en el nuevo destino de estilo con todas esas rmas de moda, accesorios y cosmética.

Debido a que las tendencias de moda y estilo de vida también se reflejan en el hogar y los gadgets que en la actualidad son parte de la vida diaria, estarán en exclusiva en The Harbor las marcas más deseadas por los fanáticos de la tecnología para consentir a los “geeks” de todas las edades apostando con la ampliación de la oferta en electrodomésticos, smartphones, equipos de cómputo, sonido y wereables.

Las marcas de gama mundial Marshall, Apple, IO Mabe, GE Prole, Whirpool, Sony, Samsung, LG y Panasonic estarán siempre al día con sus diseños y tecnología de última generación.

Para facilitar la forma de preparar los más suculentos platillos y bebidas, también estarán disponibles las marcas Nespresso, Riedel Rona, Brabantia, Kitchen Aid y Luigi Bormioli que agregarán una dosis de sofisticación a la cocina.

La firma favorita de América Ralph Lauren, que este año cumple 50 años, le pondrá el toque ultrachic a tu recámara y baño con su colección de blancos.

Además, la tienda de Vía Montejo ofrecerá un novedoso sistema de cobro con cajas centrales en cada piso para simplificar el pago de las mercancías. Mientras que el Departamento de Crédito presentará una línea de crédito para cada estilo, la nueva tarjeta Platinum Chapur ofrecerá atractivas promociones todo el año, sin comisión de apertura, sin anualidad y con tasa de interés preferencial.

De igual modo, para acompañar la celebración de cumpleaños se ofrecerá como regalo el 30 por ciento de descuento del consumo en los restaurantes durante todo el mes y 20 por ciento en la compra de ropa, calzado y accesorios; sin olvidar el plan de pagos jos mensuales para simpli car la adquisición de los artículos y, el 15 por ciento de descuento y 20 meses sin intereses en la primera compra.

El consorcio está preparado para mantenerse vigente en el mercado del retail, con la flagship que tendrá en Vía Montejo con un diseño para que los fashionistas y consumidores tradicionales encuentren todo lo que buscan.

La inauguración de Gran Chapur Vía Montejo representa un gran logro y celebra en grande, tiene como invitados musicales a Río Roma y Moenia, además se regalarán 100 certificados con valor de 500 pesos para los primeros visitantes de hoy, mañana y el domingo.

Programa de actividades:

VIERNES 19 DE OCTUBRE

10:00 AM: GRAN APERTURA CHAPUR VÍA MONTEJO (Sé uno de los primeros 100 en llegar, y recibe gratis un certi cado de regalo con valor de 500 pesos. Exclusivo en la nueva tienda de Vía Montejo).

6:00 PM: CONCIERTO MOENIA.

7:45 PM: SHOW DE FUENTE DANZANTE HARBOR.

8:00 PM: SHOW DE PIROTECNIA GRAN CHAPUR .

12:00 PM: CIERRE DE TIENDA- GANA en solo 3 días.

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

10:00 AM: GRAN APERTURA CHAPUR VÍA MONTEJO (Sé uno de los primeros 100 en llegar, y recibe gratis un certi cado de regalo con valor de 500 pesos. Exclusivo en la nueva tienda de Vía Montejo).

6:00 PM: CONCIERTO RÍO ROMA.

7:45 PM: SHOW DE FUENTE DANZANTE HARBOR.

8:00 PM: SHOW DE PIROTECNIA GRAN CHAPUR .

12:00 PM: CIERRE DE TIENDA- GANA en solo 3 días.

DOMINGO 21 DE OCTUBRE

10:00 AM: GRAN APERTURA CHAPUR VÍA MONTEJO (Sé uno de los primeros 100 en llegar, y recibe gratis un certi cado de regalo con valor de 500 pesos. Exclusivo en la nueva tienda de Vía Montejo).

2:00 PM: MARIO RIVERA - TRIBUTO THE BEATLES PIANO.

3:00 PM: SOL CASTILLO - CLASSIC GUITAR.

7:45 PM: SHOW DE LUCES LAGO HARBOR.

8:00 PM: SHOW DE PIROTECNIA GRAN CHAPUR.

12:00 PM: CIERRE DE TIENDA- GANA en solo 3 días.