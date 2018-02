Martín González/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Severamente lesionado, inconsciente y convulsionando trasladaron este jueves por la tarde a un motociclista que se impactó contra un auto, cuyo guiador se pasó una señal de alto en el cruce de las calles 62 por 43 del segundo cuadro de la ciudad.

El motociclista se estrelló contra un Figo y al caer al pavimento, comenzó a convulsionar sin que nadie pudiera hacer nada al respecto.

Gritos de desesperación y caras de terror se pudieron observar por un lapso de 10 minutos, tiempo que tardaron los paramédicos de la SSP en llegar al lugar del accidente. Una vez en el sitio, los rescatistas atendieron al motociclista y se lo llevaron de urgencia al hospital.

El guiador del Figo dijo en un principio que él no había sido el responsable de lo sucedido, pero no se había fijado de la señal del alto que no respetó.

Finalmente, el automovilista fue detenido por agentes de la SSP y después trasladado a la Fiscalía.

Aviso: Video fuerte