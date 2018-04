Ciclista fallecido y otro en hospital por conductor distraído

Luis Fuente/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La presunta distracción del conductor de una camioneta provoco en la mañana de ayer que chocara con una bicicleta en la carretera Tixmehuac- Tixcuytún, que dejó un ciclista muerto y otro con graves lesiones.

La cifra de muertos en accidentes de tránsito en Yucatán ha superado las 40 víctimas en lo que va de 2018.

Los factores de riesgo de sufrir un accidente son: no respetar los límites de velocidad, conducir en estado de ebriedad, no utilizar el cinturón de seguridad, hablar o textear en el teléfono celular mientras se maneja y en el caso de los motociclistas no portar en la cabeza un casco certificado y los ciclistas por falta de respeto a los señalamientos viales.

También te puede interesar: Última oportunidad al reunir pruebas en homicidio de fotógrafo

Sobre este nuevo caso se informó que sucedió alrededor de las siete de la mañana, cuando Julio Eduardo Jiménez Magaña, de 21 años, manejaba el automóvil Toyota Avanza placas ZBL-746-B sobre la vía que es la salida de Tixméuac, pero en el cruce con la vía a Tixcuytún chocó por alcance a la bicicleta conducida por Adolfo Balam Pantí, de 62 años de edad, quien llevaba como pasajero a Primitivo Uluac Mukul.

Por el impacto, los dos ciclistas salieron disparados y al caerse azotaron contra el pavimento, pero Balam Pantí resultó con lesiones que le quitaron la vida en minutos.

Testigos del accidente solicitaron los servicios de emergencia, de modo que en minutos llegó una ambulancia, así como policías de Tixméhuac y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Primitivo Uluac Mukul, resultó con graves lesiones y fue trasladado a la clínica del IMSS de Tixméhuac, a bordo de una patrulla de la Policía Municipal Coordinada.

Personal del Ministerio Público y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se presentó a realizar el levantamiento del cadáver del infortunado ciclista.

El conductor del Avanza fue detenido por los policías y puesto a disposición de la FGE para deslindar responsabilidades.