Acosó por dos semanas a niña de 15 años y sigue en libertad

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Durante dos semanas acosó a su vecina menor de edad en busca de tener relaciones sexuales con ella, ahora enfrenta un proceso penal, con libertad condicional.

J.B.C fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y se encuentra en libertad provisional debido a que la juez segundo de control, Blanca Bonilla González le dictó como medidas cautelares el uso de localizador electrónico, no acercarse al domicilio de la víctima y de su progenitora, no transitar en la calle de la casa de la víctima, no acercarse a la menor y a su madre, firmar el libro de registro dentro de los primeros cinco días de cada mes y no salir del estado.

En la causa penal 159/2018 se indica que día 5 pasado, aproximadamente a las 18:00 horas, el ahora imputado estaba en la calle 14 de la colonia Amalia Solórzano de esta ciudad, cuando vio que se acercaba su vecina de 15 años de edad, a quien comenzó a acosar y hacer actos lascivos, como lo hacía desde hace dos semanas cuando se encontraba la víctima en la vía pública.

En esos momentos pasaba por el lugar una patrulla de la SSP y la menor pidió ayuda para el arresto de su acosador sexual.

Al ser presentado ayer ante la juez Blanca Bonilla, se decretó como legal la detención y los fiscales le imputaron el delito de acoso sexual.

La audiencia de vinculación a proceso se fijó para el próximo día 13 de agosto.