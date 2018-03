Acusado de 'megafraude' busca llegar a arreglo con afectados

Luis Fuente/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que en el Juzgado Primero de Control de Mérida lo liberó por el delito de fraude, Juan Carlos N (a) “Jorge Salinas” dialoga acuerdos con los más de 150 denunciantes para devolver a cada uno de ellos, 60% de las inversiones.

El abogado Raúl Humberto del Espíritu Santo Ríos Covián Castilla, representante legal de los afectados, señaló que aunque en el juzgado no hizo valer las pruebas aportadas por los fiscales, el acusado se puso en contacto con los denunciantes para llegar a un acuerdo para reparar el daño y que éstos le otorguen el perdón en la Fiscalía General del Estado.

“Esto es una muestra de que Juan Carlos tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan y por ello quiere arreglar el asunto antes de que otros casos sean turnados a los juzgados de control”.

Como publicamos, el día 22 pasado, Juan Carlos, quien estaba acusado de un fraude de más de 400 mil pesos en una de las denuncias, fue liberado por el Juzgado Primero de Control, tras emitir la no vinculación a proceso debido a la insuficiencia de pruebas de los fiscales para acreditar el delito que se le imputaba.

El argumento del juez Antonio Bonilla Castañeda para emitir esta resolución fue que los fiscales no comprobaron que hubo engaño en la transacción, ya que la propia denunciante señaló que no utilizó la membresía que adquirió y, por ello, no se puede determinar si era válida o no.

Sobre este tema, Ríos Covián Castilla señaló que, a pesar de esa resolución, inició pláticas con los abogados de Ibarra Pérez para llegar a un acuerdo reparatorio, lo que dio lugar a que se pactara la devolución de 60% de las inversiones a cada uno de los denunciantes.

Los afectados que ya llegaron a un acuerdo acuden a la Fiscalía General del Estado para otorgar el perdón y con ello se extingue la acusación y se cierra el caso.

Se estima que los defraudados son más de 400 personas, cuyo monto sería de unos 25 millones de pesos.

Algunas de las carpetas de investigación son las siguientes: G1/73/17 de Ana Arceo, G1/50/17 de Emery Méndez, G1/218/17 de Leyla Carrillo, G1/210/17 de Rosa Martín, G1/254/17 de Tracy Figueroa, G1/252/17 de Silvia Garza, G1/255/17 de Elsy García, G1/256/17 de Lidia Gamboa, G1/309/17 de Silvia Hernández, M2/3032/2016 de Claudia Ramírez Ojeda, entre otras.