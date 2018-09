Lo apuñalaron, pero prometieron no acercase a su víctima y están libres

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Los hermanos P. P.C.G y A.C.G fueron vinculados, junto con su tío P.A.G, por golpear y apuñalar al nuevo novio de la ex pareja del último, sin embargo los tres sujetos cuentan con libertad provisional, tras cubrir garantías económicas y la promesa de no acercarse a la víctima S. M.N. C.

Las medidas cautelares son por todo el tiempo que dure el proceso en contra de estos tres individuos.

También concedió a los fiscales un plazo de 30 días para el cierre de investigación de este caso.

También te puede interesar: Mérida será sede del XLI Congreso Nacional de Medicina Interna

La libertad provisional a este trio de acusados de lesiones calificadas, fue a cambio de firma periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares; garantía económica de mil pesos para P. P.C.G, y de mil quinientos pesos para los otros dos; además de que no podrán salir del Estado, y no se acercarán a la víctima ni a su domicilio en un radio de 50 metros.

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre, alrededor de las dos de la madrugada, cuando los sujetos llegaron a un predio ubicado en la calle 113 entre 64-K y 64-L de la colonia Castilla Cámara.

En este lugar se encontraba la víctima S. M.N. C, en compañía de Paola Estefanía, ex mujer de uno de los agresores.

Empezaron a insultar a la mujer y cuando S. M.N. C la defendió fue golpeado por los tres, provocando que cayera al suelo para seguir atacándolo.

Esto lo aprovechó P.A.G, quien se le abalanzó y con un cuchillo que llevaba consigo le ocasionó una lesión en la zona renal izquierda.