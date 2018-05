Al maestro con cariño

Pensando en dar un enfoque diferente a lo que escribiría por el Día del Maestro, me puse a investigar sobre estadísticas para sorprenderme con el resultado de que los “datos más recientes” son de 2013. Y entonces mi otro yo me dijo que a lo mejor hay investigaciones actuales pero las cifras no se pueden ofrecer a menos que hagas la petición a un organismo de esos que vigilan la transparencia.

Y para no retrasar más la historia, volví a la idea original de contar sobre uno de esos personajes que ilustran mi vida con su preparación, y recordé que no es necesario asistir a un salón de clase o a una pantalla, que en los tiempos actuales tenemos mucha formación virtual, para tener un mentor que te explica otras cosas de la vida, tan importantes o más que las escolares.

Pertenezco a un maravilloso grupo de egresados de la carrera de comunicación que solemos reunirnos, no lo hacemos siempre así, alrededor de la aportación encantadora de Bibi Cervera, quien busca temas para desarrollar en una mañana de café o una noche de vinos, a fin de disfrutar de la compañía y degustar conocimiento, ya sea alrededor de un futuro viaje o bien por el premio que otro recibirá y del cual todos nos sentimos orgullosos, aunque no sea nuestro.

Pero también entendí que son muchos los personajes de distintos grupos que a propósito o sin quererlo se convierten en maestros porque se desarrollan en sectores diferentes a los que conforman tu vida diaria y que a través de la conversación vamos entendiendo cosas que nos apasionan o gustan o forman sólo signos de interrogación.

Así que felicito a todos esos que se esfuerzan todos los días para hacer su trabajo de forma comprometida, aunque no sea para enseñar en un salón de clase, por su aportación a la educación.

Yo mejor aprovecho que es lunes, que tengo muchos mentores a quienes agradecer su tiempo y paciencia, para seguir festejando este día. ¡Que sea feliz!