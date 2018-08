MÉRIDA, Yuc.- Ante la confirmación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de que no les pagará 62 millones de pesos derivados de un cobro ilegal por el servicio de energía, los ocho ayuntamientos de Yucatán afectados presentarán una demanda contra la paraestatal.

Se trata de los alcaldes de Kanasín, Carlos Moreno Magaña; de Tizimín, Jorge Vales Traconis; de Acanceh, Alberto Dzul May; de Ticul, Camilo Salomón López; de Yaxkukul, Javier Antonio Ek García; de Telchac Pueblo, Carlos Cabrera Rivero; de Abalá, Azel Ayala Sosa y el de Mocochá, Alejandro Silva Dzul.

Este miércoles los alcaldes de Tizimín, Ticul, Acanceh, Abalá y Yaxkukul acudieron a la CFE donde fueron atendidos por el jefe de oficina divisional de la empresa, Fernando Díaz Mejía, tras una reunión de conciliación por espacio de una hora la paraestatal determinó que no devolverá los 62 millones de pesos.

Hace unos días los alcaldes, emanados del PRI y Nueva Alianza, señalaron que la División Peninsular de la CFE los “estafó” al aplicarle un cobro extra de 62 millones de pesos por energía que no recibieron.

El alcalde de Tizimín manifestó que lo anterior quedó documentado en un estudio de campo que levantó hace tres meses la empresa Sistemas y Servicios de Alumbrado Público (Siser), especializada en censos sobre rendimiento de alumbrado público, con sede en la Ciudad de México, a la que contrataron para verificar durante 15 días el consumo de energía en cada uno de los ocho municipios tanto en sus cabeceras como en sus comisarías.

Este miércoles, tras la reunión de conciliación entre los alcaldes y la CFE, en la que la postura de la paraestatal fue no devolver los 62 millones de pesos, el jefe de análisis de la empresa Siser, asesora de los presidentes municipales, Julián Rafael Contreras Sánchez, declaró que la Comisión Federal de Electricidad engañó a los presidentes municipales al hacerles firmar censos sobre consumo de energías en luminarias que presentó como “minutas de trabajo”, para que a su vez validaran el cobro sobre el servicio.

En este contexto, el director general de Siser, Álvaro José Chan Valle, declaró que interpondrán una demanda contra la paraestatal para que devuelva los recursos.

“A través de engaños, la CFE hizo que los alcaldes firmaran información que no es correcta; no quiere devolver los importes a los ayuntamientos, se escuda en un censo de 2017 y está considerando luminarias que no existen realmente en los municipios; es decir, si la luminaria es de 65 watts, ellos dicen que son de 90 o de 200 watts, y luego si hay servicio medido lo están considerando como extra, entonces ellos clasificaron la información y se las dieron a los alcaldes para que las firmaran, ya que ellos no tienen conocimiento de alumbrado público”, explicó Julián Rafael Contreras.