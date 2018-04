Se defienden alcaldes con 'irregularidades' en busca de reelección

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Alcaldes en busca de reelección y señalados de irregularidades en la cuenta pública se enfrentaron ayer al órgano fiscalizador y al Congreso del Estado para declarar que los están “golpeando políticamente” y el problema está “tomando tintes políticos” al abordar el tema en plena campaña electoral.

La Auditoría Superior del Estado ha señalado graves irregularidades en la cuenta pública correspondiente al 2016 por un monto de 20 millones 673 mil 548 pesos.

Los ediles emanados del PRI, PAN y PRD-PT, que en este momento están en campaña electoral en la búsqueda de un trienio consecutivo negaron los cargos imputados por la Auditoría Superior del Estado, resaltado su disposición ya que desde la semana pasada son analizados por la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado.

También te puede interesar: Yucatán con nivel competitivo en el registro de marcas

El alcalde panista de Muna, Víctor Manuel Maravé, señalado por un monto de tres millones 844 mil pesos dijo: “¿Cuándo? ¿Dónde? Qué me digan qué cheque fue, no hay absolutamente nada, tiene tinte político, yo soy abogado y asumiré mi propia defensa, por eso mucha gente piensa que la política es sucia, por esas cosas”.

Por su parte el también alcalde panista de Huncumá, José Alberto Padrón a quien la Auditoría Superior señaló por irregularidades que ascienden a dos millones 803 mil 151 pesos, afirmó haber acudido a la instancia fiscalizadora para subsanar las observaciones planteadas por la Auditoría. “A veces por una foto, por detallitos, como la cuenta pública de Hunucmá es uno de los municipios más grandes, siempre habrá detallitos para ir subsanando pero hemos contestado”.

El alcalde priista de Sucilá, Diego Lugo a quien la Auditoría señaló por irregularidades por el monto de 583 mil 340 pesos, comentó: “esto es una cuestión política, así lo veo porque hoy soy otra vez candidato, estoy buscando la reelección y me va excelentemente bien. Ningún centavo se ha invertido en forma incorrecta en Sucilá, todos los recursos que he manejado en el ayuntamiento referente a obras han sido convenidas con diferentes dependencias en 2016”.

Por su parte, el alcalde de Oxkutzcab, emanado del PRD-PT, Raúl Romero y señalado de irregularidades por un monto de dos millones 443 mil 140 pesos afirmó que “le parezca o no al Congreso del Estado, le parezca o no a la Auditoría Superior del Estado yo voy a llegar hasta lo último, no me voy a doblegar, y voy a seguir trabajando y aplicando los recursos en las comisarías porque realmente lo necesitan, estoy viendo que hay una necesidad y yo voy a atender esa necesidad”.

El alcalde priista de Yaxkabá, Sansón Palma señalado por irregularidades por la cantidad de dos millones 768 mil 630 pesos dijo que “estos no son los momentos para que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado nos estén golpeando políticamente, los empleados de la Auditoría llegan con amenazas al municipio diciendo que nos estamos robando el dinero”.