Alineación solar en el Uxmal

En los últimos años, he dedicado parte del tiempo a la observación del sol en Uxmal. Retomando la investigación de la arqueoastronomía, he observado los arreglos arquitectónicos con el propósito de encontrar alineaciones solares. Los edificios mayas se orientaban principalmente en dirección oriente-poniente, por ello, durante el tránsito del sol, observaron que en fechas determinadas ocurren solsticios y equinoccios mediante la alineación de las edificaciones.

Antecedentes de las alineaciones que se relacionan con los solsticios y los equinoccios en Uxmal fueron investigados por el arqueólogo Víctor Segovia Pinto en el Palacio del Gobernador y el Templo del Palomar. En el primero, los muros norte y sur están alineados a las máximas declinaciones del sol en el solsticio de verano y el de invierno. Un observador parado en un costado del edificio y mirando hacia el horizonte verá salir por ahí el astro. En el Palomar, en la crestería del edificio, durante la mañana, al medio día y por la tarde, los triángulos proyectan una sombra en forma de serpiente.

A partir de estos referentes astronómicos, me di a la tarea de analizar la orientación de los conjuntos arquitectónicos de Uxmal para identificar alguna evidencia que me llevara a verificar algún alineamiento. Me llamó la atención el Cuadrángulo del Cementerio. Este conjunto arquitectónico lo integran una pirámide en el costado norte y una serie de habitaciones desplomadas que limitan los lados oriente y sur.

En la parte poniente, sobre un basamento, se desplanta un edificio de estilo Puuc Temprano, con crestería sobre el techo. Tres entradas dispuestas de manera equidistante rompen la continuidad del muro en la fachada oriente. En el sur, separado por angosto callejón, un edificio contemporáneo al edificio principal del costado poniente del Cuadrángulo.

Al centro de la plaza hay tres altares cuyos muros están formados por piedras labradas con diseños de calaveras, huesos cruzados, jeroglíficos, numerales, etc.; estos diseños dan el nombre de Cementerio a este conjunto.

En el pasaje formado por los dos edificios ubicados en el costado poniente se produce un alineamiento el día del equinoccio, justo unos minutos antes del ocaso. Es probable que esta alineación esté conectando algún ritual realizado durante el equinoccio y el sol sea el conducto que comunica la sacralidad del lugar en el último momento antes de iniciar su viaje por el inframundo.

Las exploraciones que se realicen en el futuro van a permitir dar una mejor explicación de la función que tuvo este conjunto.