Reconocen a Alis García por una vida dedicada al altruismo

MÉRIDA, Yuc.- Por su contribución al Derecho a la Vida y la Salud, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) entregó anoche la “Presea al Mérito Humano 2017” a la Presidenta y Fundadora de la Asociación “Salvemos una Vida”, Alis García Gamboa.

La gala nocturna estuvo encabezada por Miguel Oscar Sabido Santana, secretario ejecutivo, encargado del despacho de la Codhey, así como de Carlos Pavón Flores, consejero jurídico, en representación del gobernador Rolando Zapata Bello.

“El trabajo altruista, desinteresado y humano de la señora Alis García Gamboa nos ha dejado testimonio para entregarle este reconocimiento. Ha sido promotora y defensora de las personas con VIH por conducto de Vida Humana Integral, dama voluntaria de la Cruz Roja, ha apoyado a personas para evitar el suicidio mediante el programa fundado por ella ‘Salvemos una Vida’. Su gran labor es muestra de su compromiso con el servicio y su solidaridad”, dijo Sabido Santana.

“Compartamos nuestro gran tesoro que es el amor”, frase de la galardonada quien en su turno de la palabra indicó que “este reconocimiento no es sólo mío, sino de todos los que me acompañan. Son 45 años de labor donde me han acompañado, yo no podría sola”.

Ofrecen luz y esperanza a los portadores de VIH en Mérida

“Quiero darles gracias, han sido parte de mi vida. Este reconocimiento no es mío. Es del Señor, sin Él no se hubiera podido. Cuando uno se convence de que quien está allá arriba es el Todopoderoso te da una paz y tranquilidad en su voluntad. Tenemos que ver qué hacer para llegar al más necesitado, que no siempre es el más pobre”, dijo.

Por su parte, Pavón Flores, quien fue el encargado de hacer la entrega formal del reconocimiento a nombre del Ejecutivo estatal, indicó que Alis García Gamboa ha realizado mucha labor altruista, “labor a la que con gusto nos sumamos. Siéntase orgullosa de la labor que ha desempeñado. Muchas felicidades y que Dios le bendiga”.