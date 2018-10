Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA.-Alrededor de seis mil estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) podrían tener en riesgo sus clases, debido a que la sección D-B-121 del Sindicato de Trabajadores del Tecnológico de México ha programado paros laborales todos los lunes de aquí a diciembre, en demanda de mejores prestaciones salariales.

La directora de esta casa de estudios, Mirna Manzanilla Romero, refirió que si bien es cierto que el problema es a nivel nacional, el que los profesores puedan tomar la decisión de suspender clases todos los lunes podría poner en riesgo la educación de los jóvenes, en especial de quienes están próximos a egresar.

“Tenemos reportes de algunos estudiantes que ya están preocupados, nos lo han externado, porque estos paros sí implican un retraso, hay quienes egresan este semestre y están preocupados por eso”, apuntó.

Recalcó que han tenido acercamiento con los profesores sindicalizados para que asistan a la escuela, y a los estudiantes se les ha pedido que no falten, esto con la finalidad de que no haya pretextos para no trabajar.

“Los profesores acuden de forma habitual, llegan y dan sus clases y el día que tienen programado el paro podemos decir que tenemos un 80 por ciento de actividad, pues el personal administrativo también cumple con sus funciones”, aseveró.

Refirió que pese a este problema nacional las actividades en la sede de Mérida no han parado e incluso ya se busca la manera en la que los profesores tendrán que reponer el tiempo perdido con los alumnos.

“Todos los maestros están sindicalizados, pero de ahí a que todos apoyen hay una gran diferencia. En el tecnológico hay alrededor de 6 mil estudiantes en los dos campus y son los que están cursando este semestre”, anotó.