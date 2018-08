Amantar al bebé también es un beneficio económico para los papás

José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, YUC.- La lactancia materna no solo beneficia al binomio madre-hijo, sino también a la familia y a la sociedad en general, ya que la prolongación de este proceso es una medida eficiente, económicamente viable, ecológica y de gran beneficio para todos, destacó Gerardo Salgols Méndez, gastroenterólogo pediatra.

Al impartir la ponencia “Beneficios e importancia de la lactancia materna”, el presidente del Colegio de Pediatras de Yucatán, A.C., señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que durante la primera hora de vida del bebé se le alimente con leche materna y que esto se traduce en un mejor apego, una mejor nutrición y digestión.

Agregó que la leche producida por la madre no necesita ningún proceso de elaboración, ni envasado, ni transporte. No hay gasto de energía asociado y no hay de por medio un proceso de fabricación que sea contaminante para el medio ambiente y por lo tanto, la lactancia materna es ecológica.

“Es económicamente ventajoso para la familia, que no ha de invertir una gran cantidad de dinero al año en fórmulas lácteas, mamilas, limpiadores especiales o la energía necesaria para esterilizar todo el material del bebé”, aseveró el doctor Sagols Méndez.