AMLO y Platón

El libro “La república” de Platón trata de la democracia y cómo gobernar, la máxima más importante es que la percepción de la justicia proveniente del pueblo es la que configura el buen gobierno. Fue escrito en el 380 a.C. En mis artículos he promovido que la economía y el ingreso personal son el detonante de la imagen del gobierno, pero eso no es correcto.

La pobreza es una condición humana que se puede hacer hábito, aunque al sentimiento de la injusticia nunca. La prioridad desde que despiertas es la economía, todo el tiempo estás pensando en ganar o hacer más y gastar menos, desde dinero hasta tiempo, pero es la justicia la que mide tu felicidad; si trabajas más y no ganas más, si trabajas más y los precios suben más que tu salario eso es injusto.

López Obrador va adelante no porque ha prometido bajar impuestos ni tampoco regalar dinero; está ahí porque ofrece el retorno de la justicia ante una realidad que confirma sus afirmaciones. Ejemplos: El cemento es un 40% más caro en México, pero a los vivienderos prominentes les permitieron importarlo; sobrerregularon las sofomes y cerraron cerca de 200 en el país; no hay ningún banco regional de Puebla al sureste; los bancos mexicanos son los más rentables del mundo; la inflación en alimentos y servicios mí país y sus familias.

En el Estado la cosa está chokó, porque la elección para gobernador se ha puesto muy intensa, con una campaña en la que empezaron muy parejos los candidatos y que hoy dicen las encuestas que la balanza está inclinada a Mauricio Sahuí, inclusive los cierres de campaña estuvieron muy distantes en el número de gente; el Dr. Zavala, del PRD, tuvo un promedio de dos mil personas en el Parque de las Américas; Huacho Díaz, de Morena, alrededor de 8 mil en la Plaza Grande inclusive con López Obrador en su cierre; Mauricio Vila, del PAN, 10 mil personas en el Coliseo Yucatán, y Mauricio Sahuí, del PRI, a 120 mil simpatizantes en Xmatkuil.

Pero la realidad, la verdadera encuesta será el domingo, día de la elección. Así que todos a votar y recuerden hacer su botiquín porque empieza la ley seca, y no vayas a comprar clandestino y te agarre el retén. Por si las dudas, no salgas Reni, masinó que sí.n nimos de bienestar, o sea la canasta básica, ha subido un 60% y el salario mínimo solo cubre el 25% de dicha canasta, pero no queremos que aumente porque está encadenado al saldo de tu crédito en Infonavit; esto es injusto.

Los comunicadores tampoco ayudan: Leo Zuckermann criticaba a Denise Dresser por destacar que el campo mexicano representa el 12% del PIB, Denise se quedó callada, no le dijo que el 22% del país vive en el campo paupérrimo y el otro 40% en poblaciones pequeñas, que el 43% de la población nacional es pobre.

En Yucatán, José Luis Preciado dijo que son los trabajadores los que hacen rentable un negocio, pero no son ellos, es la condición del trabajo lo que lo hace; es decir, salario justo, herramientas adecuadas y capacitación; la ignorancia es infinita, los contrapesos pobres en diagnóstico y crítica seria. La indiferencia no sólo ha sido de las autoridades sino de los diferentes contrapesos e instituciones que colocaron a AMLO como el único que entiende a Platón.