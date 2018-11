Nalleli Calderón

MÉRIDA, Yuc.-Debido a los buenos resultados obtenidos desde la implementación del programa de Educación Preventiva contra el Consumo de las Drogas y la Violencia, (DARE, por sus siglas en inglés) en escuelas de la ciudad, el Patronato del esquema solicitará que se amplíe a municipios del interior del Estado.

Entrevistada luego del inicio de los Programas Preventivos de la Policía Municipal, la secretaria del Patronato, Ivette Laviada Arce, destacó que se trabaja de manera constante para conseguir fondos por medio de los cuales se impartan cursos de capacitación a los oficiales.

El objetivo, explicó, es para que los oficiales se conviertan en maestros que eduquen a los jóvenes en diversos temas a fin de que eviten el consumo y abuso de las drogas o sustancias nocivas para su salud.

“Se les capacita, evalúa y se trata de que estén bien preparados. Adicionalmente, el patronato hace algo con ellos y sus familias de modo que preparamos también programas para ellos, para que tengan educación en formación y desarrollo humano y que también participen las familias de cada oficial”, detalló.

Indicó que manera anual se realizan actividades en la playa para fortalecer la convivencia familiar, se imparten pláticas de desarrollo humano una vez al mes o cada tres meses con temas de autoestima, comunicación o algún otro tema que contribuya y les facilite las herramientas para el mejor desempeño de su trabajo.

Laviada Arce destacó que a pesar de que el programa se conoce en las escuelas, a nivel sociedad poco se sabe, por lo que es de vital importancia que se lleve a otros municipios del Estado.

“Pugnamos para que el programa se lleve a otros municipios, ojalá se logre porque no puede ser cualquier oficial el que esté en DARE, sino que tienen que estar bien preparados, ser congruentes, ellos mismos no pueden abusar de sustancias, no pueden ser violentos y tienen que predicar con el ejemplo”, aseguró.

Adelantó que mañana se reunirán los integrantes del Patronato para planear la agenda de trabajo que se llevará a cabo durante el próximo año.

Agregó que por medio de los oficiales DARE, ahora los alumnos tienen más confianza en sus policías pues se acercan a ellos para platicar de sus problemas.