Bajo la lupa, cuentas de los 106 ayuntamientos

MÉRIDA, Yuc.- La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado anunció que esta semana iniciará el análisis del informe de resultados de la cuenta pública de los 106 ayuntamientos de Yucatán y entes gubernamentales correspondientes a 2016, que le envió el mes pasado la Auditoría Superior del Estado.

El presidente de la comisión, Marco Vela Reyes, declaró que todos los grupos parlamentarios en el Congreso local están interesados en desahogar el tema, y que no se había abordado por las licencias que solicitaron varios diputados.

“Esta semana iniciamos, solo estábamos esperando que terminen de salir los diputados que van a pedir licencia y esperamos que se acomoden, estamos pensando que la próxima semana es probable que la empecemos a trabajar”, agregó.

Como informamos, a más de un mes de que envió al Congreso del Estado el informe de resultados de la cuenta pública de los 106 ayuntamientos y entes gubernamentales correspondiente a 2016, el auditor superior del Estado, Mario Can Marín, dijo que mientras el Legislativo no inicie el análisis no puede pronunciarse al respecto.

Sobre este tema el diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado, Marco Vela, manifestó que “la verdad es que no hemos visto el dictamen, tenemos prácticamente un año para la revisión pero queremos hacer como el año pasado, en la medida de nuestras posibilidades apretar el paso para que a la brevedad lo podamos revisar, yo creo que todos los grupos parlamentarios están en ese mismo interés para que sepamos cómo están”.

Dzibilchaltún está en riesgo

El diputado emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también hizo referencia a que en el actual proceso electoral hay ocho alcaldes que buscarán la reelección y que ante ello es importante que la ciudadanía conozca cómo están manejando el recurso público.