Analizan sanción para la empresa que operó el PREP en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (Iepac) analiza imponer una multa a la empresa Voz y Datos, que operó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Yucatán.

El secretario ejecutivo del Iepac, Hidalgo Victoria Maldonado, manifestó que falta realizar el último pago a la empresa, pero está pendiente, luego de los acontecimientos ocurridos en la jornada de votaciones, debido a que los fallos de ese sistema generaron duras críticas de la sociedad yucateca.

Victoria Maldonado señaló que analizarán cuál será la sanción a la empresa por el incumplimiento del servicio para el cual fue contratada.

Como informamos, a los pocos minutos de haber comenzado a funcionar el PREP de Yucatán para gobernador, diputados locales y presidentes municipales se cayó, generando incertidumbre al no poder saber cómo avanzaba el cómputo de las elecciones a los cargos locales. Cabe recordar que solo alcanzó a subir información del 70 por ciento de las actas computadas y hoy en día solo ofrece información escueta.

Ayer circuló en las redes sociales un presunto oficio membretado por Voz y Datos en el que supuestamente informaba a los empleados que les pagarían en especie y con los artículos de oficina como sillas, mesas y computadoras.

De acuerdo a la ley

Por otra parte, la consejera presidenta del Iepac, María de Lourdes Rosas Moya, dijo que el proceso de cómputo se hará de acuerdo con lo que establece la ley, sin presiones de ningún partido.

“Que quede muy claro, el Iepac no es rehén de ningún partido, ellos tendrán sus propias estrategias, nosotros no formamos parte de ninguna de los institutos políticos. Nosotros hacemos los cómputos, tenemos la información conforme llega, entiendo que los partidos, a través de sus representaciones, pueden tener copia de los resultados que se van dando, pero nosotros seguimos un procedimiento con base en la norma y que debe constar en un acta para darle total validez a este procedimiento, no somos rehenes de ningún partido”, indicó.