MÉRIDA.- Andrés Manuel López Obrador ofreció un mitin este viernes por la tarde en la Plaza Grande de la capital yucateca.

Poco después de las 17:00 horas, el presidente electo llegó al escenario instalado en el cruce de la calle 63 con 62 del Centro Histórico, en donde a lo largo de una hora ofreció un discurso para sus seguidores como parte de su "Gira de Agradecimiento", con la cual pretende recorrer el país antes de que tome protesta el próximo 1 de diciembre.

Durante ese tiempo, aseguró que cumplirá con varias de sus propuestas de campaña como la descentralización de las secretarías y dependencias federales, además de que impulsará que ningún funcionario de su gobierno gane más que el salario estipulado para el Presidente.

A su vez, agradeció a los yucatecos que votaron por él en las pasadas elecciones presidenciales, y aseguró que "no les voy a fallar".

Casi al final del encuentro, una llovizna cayó sobre la zona, lo que provocó que varios de sus seguidores sacaran sombrillas y 'nylons' para cubrirse lo mayor posible.

(Fotos: Daniel Sandoval/Milenio Novedades)

Felicitación a Vila

Horas antes, López Obrador había asistido a una reunión con el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, al que felicitó por poner en marcha su Plan de Austeridad en la nueva administración estatal.

“Lo felicité por su programa de austeridad, y ojalá y otros gobernadores hagan lo mismo, que sigan el ejemplo del gobernador de Yucatán que ya está llevando a la práctica un plan de austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no se puede quedar el presupuesto nada más en el gobierno, no se puede estar consumiendo el presupuesto para pagar sueldos, para la operación, y que no le llegue nada a la gente, eso ya no. Hay que apretarse el cinturón para que se liberen fondos, y le llegue el presupuesto al pueblo, porque esa es la función del gobierno, apoyar al pueblo”, dijo López Obrador.