Antes de votar

Hoy nos corresponde ir a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto después de meses de campañas electorales donde hubo, principalmente en las redes sociales, intensas discusiones, apasionamientos y muestras de intolerancia y poca cordura. Pero hoy es el día que realmente importa; más allá de la libertad de cada quien de seguir a un partido o a un candidato, lo único lamentable es ver cómo muchos cayeron en el juego del desprestigio, la ofensa burda y la difusión irresponsable de “fake news” contribuyendo a la avalancha de la desinformación. Cualquiera que sea el resultado de este ejercicio democrático esperemos que no triunfen la intolerancia, el odio y la violencia.

El voto que ejerzamos hoy debe ser consciente y razonado, por eso los motivos de tus preferencias electorales no deben estar basados en las ideas de otros, sino en la plena convicción y convencimiento de lo que tú consideras que es lo mejor para todos los mexicanos. Como dice Carl Gustav Jung, “pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar”, y en estos días de campañas y futbol se ha juzgado mucho y razonado poco; por eso piensa, recuerda y luego vota.

El INE y la editorial Alfaguara, conscientes de la importancia del voto razonado, difundieron un libro digital titulado “Uf ¿y para qué votar?”, donde participan Benito Taibo, Rosa Beltrán, Antonio Malpica y Jorge Vargas B., dirigido principalmente a los 12.8 millones de jóvenes que votarán por primera vez.

Cada uno de los escritores narra su experiencia con la democracia y enfatiza la importancia de la memoria histórica, repasando episodios importantes sucedidos mucho antes de que estos votantes nacieran. El libro, que puede descargarse de forma gratuita en Amazon y Apple, es una buena manera de invitar a reflexionar el voto tanto a jóvenes como a todos los que hoy debemos sin pretextos acudir a las urnas, pues como ahí afirma Benito Taibo: “Si todos pensamos que nuestro voto, solitario, no sirve, hay que pensar de manera diferente, pensar en los otros, que, junto con uno mismo, somos una fuerza de cambio imparable”.

Sin duda, cualquier cambio, el que estoy segura anhelamos todos, no se hará solo, se logrará únicamente votando de manera consciente y responsable, no solo por el futuro de nuestros hijos, como afirman muchos, también hay que hacerlo por los que hoy ya no podrán votar: por los 43 normalistas desaparecidos, por los 48 candidatos asesinados sólo en este proceso electoral y de los cuales casi nadie habló, por los miles de muertos que han dejado la violencia y el narcotráfico, por las víctimas de feminicidios y los más de 40 periodistas asesinados tan solo en este sexenio.

Sería bueno que por ellos este domingo al votar no nos falte tampoco memoria y corazón.