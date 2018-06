Anuncian segunda campaña contra el mosco del dengue

MÉRIDA, Yuc.- El segundo Operativo de Descacharrización Masiva de 2018 se llevará a cabo en Mérida los días sábado 7 y domingo 8 de julio, en horario de 08:00 a 15:00 horas, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

Esta segunda campaña es con el fin de eliminar posibles criaderos del mosco Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya, padecimientos de los que hasta la fecha, a pesar del inicio de la temporada de lluvias, no se han registrado casos en la entidad.

Cabe mencionar que en el primer operativo de este año, realizado los días 3 y 4 de marzo, se recolectaron 545 toneladas de cacharros.

Para este segundo operativo, la logística será la misma que en los anteriores: el 7 de julio se atenderá al sector sur de la ciudad, y el 8 de julio al norte. La división de la urbe es la calle 59 (avenida Jacinto Canek), de oriente a poniente, y de norte a sur, la calle 60. El operativo llegará a 230 mil 720 viviendas ubicadas en 278 colonias abarcando un total de 11 mil 536 hectáreas, lo que beneficiará a un millón 167 mil habitantes.

En 2017 se realizaron tres operativos de descacharrización en los que se recolectaron mil 947 toneladas. En 2016, fueron cinco, y se recabaron cinco mil 157 toneladas de cacharros.

La disposición final de los cacharros, como en las anteriores ocasiones, se hará en los desechos sanitarios del municipio de Kanasín y la comisaría meridana de Susulá.

Para este operativo se dispondrá de poco más de mil 500 personas, 80 vehículos y más de 300 volquetes.

La población deberá colocar los cacharros en las esquinas de sus viviendas, de preferencia una noche antes del día del operativo en su sector.

Se recolectarán latas, botellas, llantas, cubetas, envases y recipientes que no se utilicen y que acumulen agua. Es importante señalar que desechos como colchones, ropa vieja, material de construcción, maleza, periódicos, cartón y papel, no se consideran cacharros, por lo que no serán recolectados.