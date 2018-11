Candelario Robles/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El apagón en contra de las altas tarifas convocado por el CCE de Yucatán será de carácter penínsular, puesto que se sumaron a la protesta empresarios y autoridades de los estados de Campeche y Quintana Roo. Además, en la ciudad de Mérida se apagará por una hora la fachada del ayuntamiento y los monumentos ubicados sobre el icónico Paseo Montejo como el erigido a la Patria, adelantó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Michel Salum Francis, precisó que no se tiene un número estimado del número de empresas que participarán en esta medida de protesta contra la empresa productiva del estado, y al mismo tiempo exhortó a los ciudadanos en general a sumarse al apagón.

Destacó que al apagón se sumarán representantes de los estados de la península de Yucatán, así como los dirigentes del CCE del estado de Quintana Roo y cámaras empresariales de la región.

Al apagón no solo se sumarán grandes empresas o negocios, sino también las tienditas de la esquina y micro comercios, que igualmente son afectados.

Precisó que la acción de protestas es para decirle a las autoridades federales que Yucatán no se queda callado ante el cobro desmedido de las tarifas de energía eléctrica.

“Se han tenido reuniones con los representantes de la iniciativa privada de toda la península, ya se sumaron por ejemplo al apagón el gobernador de Campeche, y empresarios de Quintana Roo, por lo que creemos que este movimiento del martes tiene alcance peninsular, y por ello nos debemos sumar todos”, aseveró.

El dirigente empresarial señaló que el llamado es a que también la ciudadanía en general participe del apagón programado para las 19:00 horas de este martes, puesto que los incrementos a productos y comercios sí están impactando al consumidor final.

“El ciudadano que de alguna manera no sea empresario, no se debe sentir ajeno a este problema del incremento de las tarifas eléctricas, no crean que debido a que el recibo de su casa aún llega igual no están siendo afectados… Todo lo que compren les va a salir más caro, aunque su recibo de luz siga llegando con montos parecidos a pagar”, apuntó.

Salum Francis, informó que al apagón también se sumará el ayuntamiento de Mérida, por lo que no hab{ra luz monumentos sobre Paseo Montejo como el de La Patria, la Glorieta la Paz, los obeliscos de Justo Sierra, Felipe Carrillo Puerto y Francisco de Montejo.

Por su parte, la dirigente de la Canacope, Landy Pech Pérez, señaló que los pequeños comercios y las tienditas de la esquina también participaran en el apagón de este martes.

“Nosotros nos sumamos al apagón en contra de las altas tarifas de la CFE, los pequeños comercios y las tiendas de la esquina somos los más afectados con estas constantes alzas a la tarifa de luz eléctrica, por ello vamos a participar junto a las cámaras empresariales”, dijo.