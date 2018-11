Diputados locales quieren dejar sin efecto la Reforma Energética

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Diputados locales están proponiendo la integración de un punto de acuerdo del Congreso del Estado para pedir a la Cámara de Diputados dejar sin efecto la Reforma Energética que ha generado incrementos en los costos de la electricidad en Yucatán.

Ayer en la sesión plenaria del Congreso local, el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Cuevas Mena hizo referencia al mega-apagón peninsular realizado ayer por las altas tarifas de energía que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Hagamos un punto de acuerdo para que se legisle para que se eche abajo la reforma energética porque solo así van a bajar los precios del costo de la luz, de la gasolina, de otra manera al que se le fue el sistema en 1988, Manuel Bartlett Díaz, próximo titular de la CFE, le seguirá echando la culpa a la Comisión Reguladora de Energía y no a la CFE, y no hay que trasladar culpas sino hay que aceptar responsabilidades”.

En la sesión de ayer, la diputada local del PAN, Kathia Bolio Pinelo felicitó a los diputados que estuvieron a favor del punto de acuerdo propuesto por el PRI en contra de las alzas en las tarifas de luz eléctrica.

En este sentido, Cuevas Mena dijo que “espero que no se quede nada más en un simple apagón, no solamente quede con los empresarios, con los comerciantes, con los industriales, también hay que ver con la gente que menos tiene y que también son afectados, no hay que olvidar tampoco que el ‘PRIAN’ aprobó la reforma energética y que es allá donde se creó la Comisión Reguladora de Energía que es la que tasa las tarifas que también dependerá del nuevo gobierno que entrará el 1 de diciembre y Morena ha dicho que no echará atrás la reforma energética, lo cual lamentamos mucho, va echar abajo la reforma educativa pero la energética no”.

En este contexto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Felipe Cervera Hernández propuso un punto de acuerdo contra las tarifas de energía eléctrica, entre otras cosas, exhorta a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores a legislar en consecuencia y solidarizarse con el pueblo yucateco, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, al igual que a las legislaturas locales sobre esta materia. La propuesta fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de una diputada de la fracción parlamentaria de Morena.