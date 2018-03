Aplican cierre y sanciones a 30 negocios del Centro de Mérida

Patricia Itzá/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- En lo que va de este año se han suspendido y sancionado a 30 establecimientos del Centro Histórico de Mérida como restaurantes y bares, pero hay 15 más que han sido notificados para un posible cierre al no cumplir con medidas de protección civil o emitir exceso de ruido, señalaron integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida.

Se informó que se han presentado quejas porque el Ayuntamiento ha sido estricto al tomar este tipo de medidas, pero se tiene que hacer “por el beneficio de los ciudadanos”. Se cree que los restaurantes y los bares que le han dado nueva vida al Centro Histórico con las personas que viven ahí puedan coexistir sin ningún perjuicio.

Antes de implementar cualquier suspensión se les notifica a este tipo de comercios todas las medidas que no cumplen, para que sean atendidas, pero muchos son reincidentes por lo que el siguiente paso es la “sanción más severa”.

También te puede interesar: 'Donia Way' atrae a los visitantes de la Filey

Piden a los propietarios de bares, a sensibilizarse en el tema del ruido, ya que antes no se les pedía un estudio de sonorización que ahora se tienen que cumplir.

Entre las acciones por las que han sido sancionados y advertidos de un próximo cierre está el alto volumen de música que emiten durante sus horas de apertura o en algunos casos permiten la entrada de personas, rebasando la capacidad permitida. Como informamos, el fin de semana pasado fueron suspendidos dos bares por incumplir con las medidas de seguridad que establece la Dirección de Protección Civil.

Durante ese proceso se descubrió que no contaban con salidas de emergencia, muchas veces los cables de energía eléctrica estaban a la vista sin letreros de protección, sus extintores no servían o no contaban con ellos, entre otros puntos.

Asimismo, en lo que va del año, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el Estado ha suspendido a 10 establecimientos, en su mayoría restaurantes, por no cumplir la Norma Oficial 25, que regula el buen uso y manejo de alimentos, y ante la próxima temporada vacacional ha reforzado la vigilancia.

El titular de esa dependencia federal en la entidad, Miguel Ángel Soberanis Luna, indicó que la suspensión de establecimientos, incluyendo bares y cantinas, se debió a varias razones, pero la norma que rige la sanidad en establecimientos de comida indica, entre otras cosas, que deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.