Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El movimiento ciudadano Lazo para María presentó un nuevo grupo de autoayuda “Caricias que duelen”, cuyo objetivo es la capacitación y atención a víctimas de abuso sexual infantil. Será un espacio en donde las mujeres tendrán la motivación de expresar sus sentimientos, además se les ayudará a superar esa situación.

Víctor Chan Martín presentó el proyecto dirigido a mujeres desde los 14 años de edad, en donde podrán fomentar dentro del grupo un espíritu de adecuada empatía, reconocimiento positivo y mejorar su autoestima.

Este grupo sesionará durante tres meses todos los lunes, a partir de mañana 2 de octubre, de 8 a 10 de la noche. Hasta el momento se han inscrito 10 mujeres; sin embargo, la dirección donde se desarrollará la reunión sólo se le proporcionará a las participantes “queremos que el lugar en donde se lleve a cabo sea de mucha privacidad y de confianza”, indicó Chan Martín.

“El tema del abuso sexual en el mundo es grave, no es privativo sólo de una entidad. En Yucatán no se da a conocer, existe temor. A diferencia de otros estados aquí se da en el hogar, por los mismos familiares, muchas veces tenemos que reconocer que aunque se están haciendo las estrategias institucionales para abatir el fenómeno”, indicó.

El fundador señaló que se trabajará en 10 principios de la terapia sistémica, para demostrar que el grupo de mujeres será tratado bajo herramientas terapéuticas, que son: enfatizar el ahora no el pasado, no buscar patologías si no enfocarse en superar la situación de violación, el mimetismo será a través de escuchar las vivencias de otras personas que han vivido lo mismo, para determinar que no es la única que pasado por esa experiencias.

“También se escucharán otras voces, más positivas, de esperanza de vida, recontar las historias pero de manera reconstruidas, enfatizar que la víctima no es culpable, al final se trabajará en reencuadrar la vida actual, no vivir con el odio hacia su cuerpo por ese hecho”.

Buscan leyes diferentes

A raíz de este problema diversas asociaciones, entre ellas Lazo para María, se han reunido con autoridades para entregarles una propuesta de cambios al Código Penal Estatal en materia de abuso sexual infantil.

¿Cómo ingresar al grupo?

Los interesados en acudir al grupo o para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 99-99- 82-85-57 o en la página de Facebook Lazo para María.