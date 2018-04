Aquí la riego... aquí la pago

Tomar decisiones y embarcarse en proyectos nuevos es algo natural en el transcurso de nuestras vidas. Sin embargo, en ocasiones quisiéramos tener una bolita mágica que nos guiara en el camino o que por lo menos nos avisara con anticipación si lo que vamos realizando es correcto y de la mejor manera posible. Sabiendo de antemano que esto es prácticamente imposible, te recuerdo que, a pesar de eso, existen eventos que pudiéramos tomar como señales de que andamos caminando en el curso correcto de las cosas o que por lo menos no lo estamos haciendo tan mal. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras antenas en el mejor rango de percepción para poder darnos cuenta y corregir, de ser necesario, el rumbo de nuestro andar.

Aquí te comparto 5 señales que te gritarán que andas en el camino equivocado (que la estás regando):

1.- Las cosas NO fluyen.- Cuando en una relación o proyecto las cosas dejan de fluir o existieran muchas trabas al respecto, no trates de forzarlas, por algo no suceden. Recuerda que no todas las cosas que suceden dependen de nosotros, en ocasiones factores externos influyen y tienes que prestarles atención.

2.- Te sientes incómodo.- Desde el momento en que algún evento o comportamiento te haga sentir fuera de lugar o con cierta incomodidad sobre tu esencia o educación, abandona con decisión la tarea. La comodidad no tiene que ver con facilidad, pero sí con principios.

3.- No hay plenitud.- Cuando te comprometes en algo, estás trazando un objetivo en tu vida que seguro te hará sentir una persona plena, completa, llena. Si esto no sucediera, analiza bien las circunstancias del porqué, y soluciónalas inmediatamente. La vida es corta y no debes perder el tiempo.

4.- Actitud incorrecta.- Tomar una actitud negativa, para mí incorrecta, es una señal de que hay algo que te deja un vacío o falta de lo esperado. No esperes más de lo que es, inténtalo y disfruta el camino, los resultados vendrán después.

5.- Sentido de pérdida.- Cuando sientas que dejas de ganar, vuelve a lo básico y revisa la postura de tu esperanza o negociación. Cuando sientes que andas perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo o cualquier otra cosa, es señal de que no vas por donde esperabas.

Las señales están ahí, sólo tenemos que ponerles atención.