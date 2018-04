Arqueoastronomía maya y conexión Sol-Tierra (2)

Considero que lo más importante fueron los comentarios de los participantes.

“Este programa estuvo muy bien y aprendí varías cosas que yo no conocía. Yo quisiera cuando sea grande estudiar en (la NASA) para investigar todos los planetas.”

“Me gustó mucho y me da gusto que se interesen por alimentar los conocimientos de los jóvenes, me divertí y creo que aprendimos mucho de una forma sencilla y divertida. Sugerencia: que se sigan haciendo programas como éste. Que sigan fomentando el interés de los niños y jóvenes”.

“Para mí fue una gran experiencia al realizar las cosas de que yo tengo conocimiento. Una gran importancia de los avances que se han dado gracias a la tecnología. Hubo grandes actividades. ¡Yo como alumna los felicito!”.

“Primero que nada, agradecemos este tipo de conferencias, está muy bien organizada; muy dinámico, agradable e interesante, porque nos lo muestran de una manera más fácil”.

“Nos gustaría que no fuera la única vez que se realice, ya que además de agradarnos académicamente, también fue útil socialmente. Que no dejen de mandarnos más información y que no se olviden de nosotros. También desearíamos saber información de universidades donde podamos estudiar esta carrera”.

“Estuvo muy padre y espero que se repita porque así conocemos más sobre lo que nos rodea. Me encantó y gracias”.

“Me gustó el proceso, presentación y actividades. Es de gran importancia la promoción de otros talleres, para conocer e incrementar nuestros conocimientos”.

“¡Estupendo! Pienso que este tipo de convenciones son las que enseñan a las personas a valorar lo que tenemos y a agradecer en donde estamos. Es increíble, gracias por venir de tan lejos para compartir su saber con nosotros, mil gracias. Sinceramente”.

“La dinámica de los talleres fue muy práctica para los adolescentes”.

“Excelente exposición, muy buen material de trabajo, buenas imágenes. Fue una idea exacta seguir difundiendo estos temas, entre los niños y jóvenes para despertar el interés de esta disciplina”.

“Estuvo muy bien y divertido. Las imágenes del proyecto fueron excelentes. Les recomendaría una música de fondo a la hora de proyectar las imágenes”.

Autores: arqueólogo Pepe Huchim (INAH Yucatán), Lic. Robyn Higdon (Exploratorium), Dra. Isabel Hawkins (NASA/Univ. de California Berkeley), Dra. Nancy Maryboy (Navajo).