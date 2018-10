Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Una pareja de ancianos fue asesinada a cuchilladas en la madrugada de este martes por ladrones que entraron a robar en su domicilio en la calle 111 entre 14 y 16 de Tezomón, en el oriente del estado.

Las víctimas fueron identificadas como Esperanza C. P., de 82 años, y su esposo Maximiliano C. C., de 87, cuyos cadáveres fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para las diligencias legales.

Los hechos fueron descubiertos por un vecino que fue a visitarlos, pero como no respondían a su llamado, decidió acechar por una ventana y los vio tirados en el suelo, en medio de charcos de sangre.

El vecino aviso del macabro hallazgo al número de emergencias, de modo que en minutos llegaron una ambulancia, así como policías municipales de Temozón y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las primeras versiones señalan que estos dos ancianos fueron atacados con arma blanca e incluso los degollaron, presuntamente cuando descubrieron a los individuos robando en su casa.

Al lugar llegó también personal del Ministerio Público y Servicios Periciales de la Fiscalia General del Estado para efectuar el levantamiento de los cadáveres.

La Policía Esatal de Investigación realiza las pesquisas para dar con los responsables de este crimen.

Otros homicidios dobles recientes

Algunos de los últimos homicidios dobles ocurridos en Yucatán son: A principios de agosto de 2017, Eduardo Mazún Díaz, de 19 años de edad, ebrio y drogado, asesinó a su padre y a su madrastra, y dejó gravemente lesionado a su padrastro. Hechos sucedidos en Tizimín.

En los primeros minutos del lunes 22 de agosto de 2017 se descubrió el homicidio de una pareja en una casa en la colonia Tamarindo, en el norponiente de Mérida. La mujer fue asfixiada con papel que le metieron en la boca, mientras que el hombre fue ultimado a golpes en la cabeza.

Los occisos fueron identificados como Jesús Manuel Cocom Martínez y su esposa Teresa de Jesús Vázquez Alfaro, de 45 y 51 años de edad, respectivamente.

El día 2 de mayo de 2016 fueron hallados muertos en su domicilio de la avenida Colón, Juan Manuel Gonzalo Campos y Cáceres, de 91 años de edad, y su esposa Lucely Peniche Pasos, de 87.

La autopsia realizada por el Servicio Médico Forense determinó que el señor José Campos recibió siete cuchilladas en el pecho y espalda, que le perforaron corazón y pulmón izquierdo. Por ello la causa de la muerte fue choque hipovulémico secundario a perforación por arma blanca.